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Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Şırnak'ta yakalandı

İçişleri Bakanlığı, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın yakalandığını duyurdu

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Şırnak'ta yakalandı
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil ilçesi Yavşan bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan terörist, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sağ yakalandı.

Teröristin, Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elbak'ın yakalanması nedeniyle jandarma personelini sosyal medya hesabından tebrik etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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