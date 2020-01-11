GS TV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. GS TV ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 11 Ocak GS TV yayın akışı ve frekans bilgileri...
GS TV YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2020
- 10:00 GÜNAYDIN GS AİLESİ
- 11:00 AS MONACO-GS DOĞA SİGORTA
- 12:30 SPOR OKULLARI
- 13:00 HABERLER
- 13:20 MUSLERA KURTARIŞLAR/2019-2020
- 13:30 OCAK AYI OLAĞAN DİVAN TOPLANTI
- 17:00 HABERLER
- 17:20 SARAYIN YILDIZLARI FELIPE MELO
- 18:00 GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR (CANLI)
- 20:00 HABERLER
- 21:00 BRANŞ DEFTERİ GENÇ ERKEK V.
- 22:00 KAYSERİ BASKETBOL-GS/KADINBASK
- 23:30 PANO
- 00:01 HABERLER
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GS TV FREKANS BİLGİLERİ
GS TV, Digiturk platformundan, YouTube ve Galatasaray.com adreslerinden yayın yapıyor. GS Radyo adlı radyo kanalı ile eş zamanlı ortak yayınlar yapmaktadır.
GS TV Türksat frekans bilgisi şöyle: 11676 V 24444 Türksat 42E
GS TV NASIL AYARLANIR?
GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.
Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.
FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.
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