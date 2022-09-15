Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı başvuruları başladı. Kadro branş dağılımı; 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alımı olarak yapılacağı bildirildi. Henüz başvuru yapmayan adaylar başvuru şartları ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...