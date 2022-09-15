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GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, başvuru şartları ve kadro, kontenjan dağılımı merak konusu oldu. Bilindiği gibi GSB personel alımı başvuruları 10 Eylül itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek. İşte GSB personel alımı başvuru ekranı...

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  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı başvuruları başladı. Kadro branş dağılımı; 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alımı olarak yapılacağı bildirildi. Henüz başvuru yapmayan adaylar başvuru şartları ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

    İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

     
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    GSB  DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak olan personeller, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

     
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    GSB  DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımının 10-15 Eylül 2022’de yapılacağını duyurdu.
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    GSB personel alımı başvuru şartları ve özel koşullar, duyurunun yayımlanması ile belli oldu. Başvuru şartları şöyle sıralandı:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

    6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

    7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
  • GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022 | 4 bin 147 personel alınacak! GSB personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

    8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,

    9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

    10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

    11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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