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GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

Merakla beklenen GSB personel alımı sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, 15 Eylül tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla isim listesi sorgulamaya başladı. İşte GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

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  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    GSB personel alımı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. GSB işçi alımı sonuçları için merakla beklenen açıklama geldi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. İşte GSB personel alımı sonuç sorgulama linki...
  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    GSB personel alımı sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

    Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde “2022 Yılı Sözleşmeli Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı” başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.           

     

    İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

    a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

    b) Büro Personeli için; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

     Destek Personeli (Temizlik) için; Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

    c) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.
  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

    d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

    e) Yazılı özgeçmiş.

    f) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

    g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.
  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

    ı) Varsa SGK hizmet dökümü.

    i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

    j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanan adaylar için ayrıca;

    -   Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
  • GSB personel alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    - Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu. (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu)

     

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