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Gelir testine giren GSS borcundan kurtulabilir

Vergi ve prim borçlarına ilişkin yapılandırmalarda başvuru süresi sona erdi ancak genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

FIRSAT| Son dakika: Borcu olanlar dikkat! Fırsat devam ediyor - Haberler
GSS borcunda fırsat devam ediyor
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Vergi ve prim borçları için yapılandırma başvuruları sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 1 milyon 770 bin kişinin 90 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Yapılandırılan bu borçlardan 2.75 milyar lira tahsilat sağlandı.

Sosyal güvenlik primleri dışında kalan vergi ve diğer borçlar için ise 7 milyon 679 bin vatandaş başvurdu. Bunların 110 milyar liralık borcu yapılandırılırken şubat sonu itibarıyla 4.1 milyar liralık da tahsilat sağlandı.

Yapılandırılan vergi ve kamuya olan diğer borçların ilk taksiti şubat ayında, prim borçlarının ilk taksiti ise mart ayında ödenecek.

GSS PRİM BORCUNDA BAŞVURU ŞARTI YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR

Vergi ve prim borçlarında yapılandırma süresi sona ererken genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hala devam ediyor.

GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya parça parça ödedikleri takdirde borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan’a kadar ödenmesi gerekiyor.

Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 30 Nisan’a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.

Hazine Maliye Bakanlığı’nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girildiğinde kişilerin GSS prim borçları görünüyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA GELİR TESTİ FIRSATI

Ödeme gücü olmayanlar gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyorlar. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödenmiyor. Ödeme gücü olmayanların primi bütçeden karşılanıyor. Bu yıl gelir testine girenlerin prim ödemekten kurtulabilmesi için hane içinde fert başına gelirin 1.192.50 TL’den az olması gerekir.

Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için yapılandırma kanununda bir hak tanındı. Bu kişiler mart sonuna kadar gelir testi yaptırıp ödeme güçleri olmadığını belgeledikleri takdirde, haklarında çıkartılmış tüm GSS prim borçları ve gecikme cezaları silinecek.

30 AĞUSTOS SONRASI PRİMLERİNE DİKKAT

Yapılandırma kanunu, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan GSS prim borçlarını kapsıyor. Vatandaşların tekrar borçlu durumuna düşmemesi için eylül ve sonraki aylara ait GSS primlerini düzenli olarak ödemeleri gerekiyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAKLAR

GSS prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Ancak, vatandaş mağdur olmasın diye bir süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor.

Nitekim yapılandırma kanununda prim borcunu ödemeyenlerin 30 Nisan’dan sonra sağlık hizmeti alamayacakları düzenlenmiş iken, yayımlanan kararname uyarınca bu süre yılsonuna kadar uzatıldı. GSS prim borcu bulunanlar yılsonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler. Özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.

Ancak, sağlık hizmetinden yararlanmaları prim borcundan kurtulacakları anlamına gelmiyor.

GSS PRİMİ AYLIK 107.32 TL

Genel sağlık sigortası primi asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılında aylık GSS primi 107.32 TL’ye yükseldi.

Yıllara göre uygulanan GSS primleri şöyle:

2012 Ekim – Aralık 28.21 TL – 53.30 TL

2013 Ocak – Haziran 29.36 TL – 53.30 TL

2013 Temmuz – Aralık 30.64 TL – 53.30 TL

2014 Ocak – Haziran 32.13 TL – 53.30 TL

2014 Temmuz – Aralık 34.03 TL – 53.30 TL

2015 Ocak – Haziran 36.04 TL – 53.30 TL

2015 Temmuz – Aralık 38.20 TL – 53.30 TL

2016 Ocak – Aralık 53.30 TL

2017 Ocak – Aralık 53.30 TL

2018 Ocak – Aralık 60.89 TL

2019 Ocak – Aralık 76.75 TL

2020 Ocak – Aralık 88.29 TL

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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