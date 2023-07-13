Fox TV dizisi Gülcemal final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?
Fox TV'nin yeni dizilerinden biri olan Gülcemal, bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Melis Sezen ile Murat Ünalmış'ı bir araya getiren dizinin final kararı açıklandı. İşte, Gülcemal'in final bölümüne dair ayrıntılar...
Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Gülcemal, 13. ve final bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin final bölümü özetine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
GÜLCEMAL FİNAL SEBEBİ NEDİR?
Bu akşam son kez izleyicilerin karşısına çıkacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin final yapma sebebi açıklanmadı ancak dizinin, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.
GÜLCEMAL FİNALiNDE NELER OLACAK?
Gülcemal'in ölümünün üzerinden 5 yıl geçmiştir. Deva oğlu Cemal ve anne babasıyla bir hayat kurmuştur. Gülendam ve Mert de Zafer Hanımla. Ancak Zafer Hanım oğlunu kaybettikten sonra bir daha toparlayamamıştır.
Her gün oğlunun dönmesini beklemekte, öldüğüne inanmamaktadır. Her şey Armağan ve İpek'in İsviçre'den döneceği gün olur. Tüm aile bir araya toplanacaktır. Gülcemal'in gidişi tüm düşmanlıkları bitirmiş ve herkes bu ortak acının etrafında birlikte hayata tutunmuştur.
Varlığıyla birleştiremediği aileyi yokluğuyla gerçek bir aile yapmıştır Gülcemal. Ancak herkesin hevesle beklediği o gün küçük Cemal parkta ortadan kaybolur. Tüm aile Cemal'i kaybetmekle yüzyüze gelmişken Cemal'i sürpriz biri bulur.