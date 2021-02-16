Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni komedi programı Güldür Güldür oyuncu kadrosu merak ediliyor. Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda çeşitli skeçler yer alıyor. Güldür Güldür oyuncuları merak konusu. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

Alper Kul

Aylin Kontente

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Dağhan Külegeç

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Giray Altınok

İrem Kahyaoğlu

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Murat Akkoyunlu

Onur Atilla

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter

GÜLDÜR DÜLDÜR 16 ŞUBAT SKEÇLERİ

Pandemide evden çalışmak zorunda olan Hayati ve Naime, ev işleri ile iş hayatlarını karıştırınca ortaya ne gibi problemler çıkacak? İnternet evdeki herkesin ihtiyacına yetecek mi? Bahadır’ın online eğitimi, Ozan’ın sevgilisiyle konuşması olayları nasıl karıştıracak.

Burcu hangi dairede oturduğunu bilmediği flörtü Tayfur’u bulabilecek mi? Mahalleliye gerçekleri anlatmaya çekinen Burcu ve arkadaşı Çiçek nasıl bir yalanlar silsilesi içinde kalacak? Apartman sakinleri Bahadır, Bakkal Bilal ve emekli polis İsmail’in de katılmasıyla arapsaçına dönen hikayede kızların başına neler gelecek?

İş arkadaşı olan Yeter’e ilan-ı aşk etmeye hazırlanan İsmail önce ufak bir sağlık sorununu çözmesi gerekmekte. Eczacı Hayati’de çözümü arayan İsmail’in sorunları çok daha zorlu bir süreç alacak.

Teknoloji düşkünlüğü Feridun ve çevresindekileri mutlu edecek mi? Feridun hevesle aldığı temizlik robotunu mutlulukla kullanbilecek mi? Teknolojinin son nimetleri herkesi mutlu ediyor mu?

Diyarbakır adliyesine atanan hakim Hayati ve mübaşir Kudret’i yine birbirinden çözümsüz ve ilginç davalar bekliyor. Çekiç ailesinden İbrahim Çekiç ve kalabalık sülalesi, çatıda uyku problemleri yaşayan Mesut ve Feridun ve aşırı misafirperverlikten mahsur kalan Arkeolog Fikri ve İsmail gelir.

Bahadır yeni tuttuğu stüdyosunda bir yandan fotoğraf çekimi yapmaya çalışırken bir yandan da kira kontratını çözmeye çalışıyor. Ancak Ev sahipleri Altın Kuzenler olunca işler o kadar da kolay olmayacak. Apartman Sahibi Naime’nin Bahadır’ı ve kuzeni Mesut’un ise manken Çiçek’i beğenmesi olayları daha da karıştıracak mı?

“Kim para kazanmak ister”’ yarışmasında heyecan dolu yepyeni bir bölüm. Yarışmacı Bilal’in yanında para düşkünü eşi Yeter ve mahalleden borçlu olduğu tefeci Tayfur, Çiçek teyze ,Kudret ve Cemil ile kazanma şansı var mı?