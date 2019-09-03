Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda 3 bomba isim yer alacak.
Çağlar Çorumlu ve Aylin Kul Kontente, Güldür Güldür Show'a geri döndü.
Kontente çocuğu olunca bir sezon ara vermişti.
Ekibe katılan bir diğer isim ise İrem Kahyaoğlu oldu.
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