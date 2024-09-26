'Güldür Güldür Show' Harbiye'de

Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan, SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show', aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile yeni yaklaşımlar ve çözümleriyle kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.

Ekranda 12'nci sezonuna başlayacak olan 'Güldür Güldür Show'u Harbiye'nin büyülü atmosferinde izlemek ve çok eğlenmek kaçırmayın....