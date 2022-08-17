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Güldür Güldür’de Onur Buldu ayrıldı mı? Bilal karakteri Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrılıyor mu?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence yarışması Güldür Güldür ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada günün hakkında en çok konuşulan olaylarından biri olan programda Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu'nun ayrılıp ayılmadığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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  • Güldür Güldür’de Onur Buldu ayrıldı mı? Bilal karakteri Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrılıyor mu?

    Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür'de Onur Buldu'nun akıbeti, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki, Onur Buldu, Güldür Güldür'den ayrıldı mı?
  • Güldür Güldür’de Onur Buldu ayrıldı mı? Bilal karakteri Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrılıyor mu?

    ONUR BULDU, GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDI MI?

    Onur Buldu'nun paylaşımına "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" notunu düşmesinin ardından takipçileri çeşitli iddialarda bulundu.
  • Güldür Güldür’de Onur Buldu ayrıldı mı? Bilal karakteri Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrılıyor mu?

    Buldu'nun paylaşımına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumunun yapılmasının ardından "Onur Buldu projeden ayrılıyor" denilmesi üzerine bomba bir iddia ortaya atıldı.
  • Güldür Güldür’de Onur Buldu ayrıldı mı? Bilal karakteri Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrılıyor mu?

    Konuyla ilgili resmi ağızdan bir açıklama henüz gelmedi.

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