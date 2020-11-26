Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık sık sık magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşiyor. Peki, Güler Işık kimdir? Merak edenler için Dişi İbrahim Tatlıses olarak nam salan Güler Işık ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Güler Işık ile ilgili emrak edilenler...

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Güler Işık, 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış, 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.