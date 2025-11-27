Habertürk
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Savcılık o isimleri ifadeye çağırdı

        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme

        Güllü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, merhume şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok iddialarda bulunmuştu. Savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:22
        Annesiyle ifadeye çağrıldı
        26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti
        Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti

        Güllü’nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulunarak, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti.

        Tuğyan Ülkem Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter

        Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ile annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

        Osman Yıldız
        Osman Yıldız
        Osman Yıldız; sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5 - 6 kez 'Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın' şeklinde yönlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

        "TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ"

        Osman Yıldız ayrıca; "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" demişti.

        Güllü'nün Yalova'daki evinin dışarıdan görüntüsü
        Güllü'nün Yalova'daki evinin dışarıdan görüntüsü

        "AÇIKLAMAM İHBAR NİTELİĞİNDEDİR"

        Osman Yıldız'ın tam açıklaması şöyle: Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyan'ın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" açıklamasını yapmıştı.

        DAHA ÖNCE TERS YÖNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

        Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.

        Güllü'nün düştüğü pencere
        Güllü'nün düştüğü pencere

        Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar ortaya çıkmıştı. Gülter; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.

