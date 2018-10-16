Gülperi dizisi, 6. yeni bölümü ile Cuma akşamı Show TV'de izleyicileriyle buluşacak. Show TV'de i yayınlanacak olan Gülperi dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. Şeyma ve Kadir’in arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Hasan ve Ejder’in kavgası heyecanı yükseltiyor. Gülperi dizisinin 6. yeni bölümün de heyecan dorukta... İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

GÜLPERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi 5. Bölümünde; Hasan’ın hapse girmesiyle çaresiz kalan Gülperi, oğlunun özgürlüğü için çözüm yolları aramaya başlar. Gülperi’nin çaresizliğini fırsat bilen Yakup ise Gülperi’yi köşeye sıkıştırmak için yeni planlar yapar. Gülperi ise oğlunun hapishaneden kurtulması için her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Bir yandan Hasan’ı özgürlüğüne kavuşturmak için uğraşan Kadir, bir yandan da onun annesine olan katı tavrını yumuşatmaya çalışır. Gülperi’nin kızını Ali’den korumaya çalışması Bedriye’nin dikkatini çeker, Can da annesine yardım etmenin yollarını arar. Gülperi’nin Hasan’ı hapishaneden kurtarmak için bulduğu çözüm Yakup tarafından engellenince devreye Kadir girer. Hasan ise annesiyle ilgili bazı gerçeklere ulaşacak ve bu sebeple zor bir seçimle baş başa kalacaktır.

GÜLPERİ OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay (Gülperi Çetin), Timuçin Esen (Kadir Aydın), Tarık Pabuççuoğlu (Yakup Taşkın), Ece Sükan (Şeyma Ören Aydın), Burak Dakak (Hasan Taşkın), Aleyna Özgeçen (Bedriye Taşkın), Emir Özyakışır (Can Taşkın), Onur Bilge (Ejder Taşkın), Gülçin Kültür Şahin (Kader Taşkın), Şefika Ümit Tolun (Fatma Taşkın), Ezgi Gör (Artemis Aydın)

Senaryosu Sema Ergenekon - Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı Gülperi dizisinin 6. yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.

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