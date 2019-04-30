Gülperi ve Kadir’in birbirinden uzak kaldığı, Can’ın ikiliyi bir araya getirmeye çalıştığı duygusal tanıtımda Hasan’ın Artemis’le rüyası dikkat çekiyor. Hasan, “Onlar birbirlerini seviyorlar!” sözleriyle Gülperi ve Kadir aşkına inancını gösterirken, ikilinin birbirine kavuştuğu ve hasretle sarıldığı anlar dizinin heyecan dolu final bölümünden ipuçları veriyor. İşte Gülperi final bölümü fragmanı...

GÜLPERİ FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 30. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 30. bölümünde Gülperi oğlu Hasan’ın ameliyattan çıkmasını beklerken Can’ın kaybolduğundan habersizdir. Can’ı hiçbir yerde bulamayan Artemis ve Bedriye önce Yakup’lara sonra da hastanede Gülperi’yle bekleyen Kadir’e haber verirler. Kadir Hasan ölüm kalım savaşı verirken bir de Can’ın kaybolduğu haberini Gülperi’ye vermek istemez. Yakup ve Kader hastanede Gülperi’yle kalırken Kadir Can’ı bulmak için harekete geçer. Bu sırada Can hiç de tekin olmayan bir adamın eline geçmiştir bile.Kadir çaresizce Can’ı ararken hastanede Gülperi’ye iyi haber gelir. Hasan’ın kurtulmasına sevinemeden Can’ın kayıp olduğun öğrenen Gülperi Kadir’in ardından Can’ı bulmak için yollara düşer.

Can kurtulduğunda Gülperi için artık bir dönemin sonu gelmiştir. Çocuklarıyla huzuru bulmanın tek yolunun her şeyden herkesten uzaklaşmak olduğuna karar veren Gülperi. İstanbul ve Kadir defterini kapatır. Foça’ya yerleşmeye karar verir. Çocuklar Gülperi’yi son kez ikna etmek için harekete geçerler ama bunu başaramayacaklarını yaşayarak öğrenirler.

Bir ay sonra Gülperi Foça’da çocuklarıyla yeni hayatına başlamışken, kendininki dahil hiç kimsenin yüreği Kadir’le ayrılmasını kabul edememiştir. Üstelik Hasan gizli gizli Artemis’le beraber yurt dışına kaçmayı planlamaktadır.Bunu öğrenen Gülperi ve Kadir belki de son kez bir araya gelirler. Onları bekleyen sürpriz finalden habersiz, kendilerinden kaçan çocuklarının peşine düşerler.