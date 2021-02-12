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Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü 14 tiyatroya verildi

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi. 210 bin TL'lik ödül, eşit olarak 14 tiyatro arasında paylaştırılacak

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü 14 tiyatroya verildi
210 bin TL paylaştırılacak
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HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışıyla hayata geçirilen ve 2018'den bu yana her yıl, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi.

2018 yılında Gülriz Sururi'nin de seçici kurul başkanı olarak yer aldığı Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yıl, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, pandeminin neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde verilmesine karar verildi.

2020 ve 2021 yılına ait toplam 210 bin TL ödül tutarını eşit olarak paylaşacak tiyatro sahneleri, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlığında bir araya gelen; oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem'den oluşan seçici kurul tarafından, çeşitli kriterler gözetilerek belirlendi.

Ödül, 2017 ve öncesinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren, 12 ay kira ödediği yerleşik bir mekânı olan ve koltuk sayısı 100'ü geçmeyen tiyatro sahnelerinden Asmalı Sahne, Altkat Sanat Tiyatrosu, BiSahne, Cihangir Atölye Sahnesi, Craft Tiyatro Kadıköy, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, GRİ Sahne, istanbulimpro Sahne, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, Kumbaracı50, Tatavla Sahne arasında paylaştırılacak. Bu yıl ödülü almaya hak kazanan sahnelerin geçen yıllardan farklı olarak, yeni bir eser üretmeleri beklenmeyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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