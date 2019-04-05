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Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Karar verildi, avukatta gerekli açıklamayı yaptı o yüzden konuşmaya gerek yok" dedi. Neden böyle bir haber çıkarttılar sorusuna ise; "İnsanları bilemiyorsunuz ki neden böyle bir şeyler yaptığını. Böyle şeyler geliyor bazen başıma, daha öncede olmuştu. Allah'tan avukatlar var hallediyorlar"