Gülşen'den bir çılgınlık daha! Ünlü şarkıcı imajını değiştirdi!
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Gülşen, sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Sevilen isim son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülşen'in yeni tarzı...
Konserlerinde tercih ettiği cesur kostümleriyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, son olarak yeni imajıyla gündem oldu. Ünlü ismin tarzına sevenlerinden övgü yağdı.
Konserlerinde giydiği kostümlere göre saç rengini de değiştiren Gülşen, son olarak çıktığı sahnesinde pembe bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu sefer sarı saçlarının aralarına pembeler attığı görüldü.
Instagram hesabında 3.3 milyon takipçisi olan Gülşen'in yeni tarzına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
Gülşen'e takipçilerinden: "Saçlar mükemmel olmuş","Ne yapsa yakışıyor","Her şey sana çok yakışıyor", "Bambaşka bir sanatçı" gibi yorumlar geldi.
İşte Gülşen'in yeni imajı...