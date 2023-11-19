Gülşen’den bir çılgınlık daha! Ünlü şarkıcı imajını değiştirdi!

Gülşen’den bir çılgınlık daha! Ünlü şarkıcı imajını değiştirdi!

Konserlerinde tercih ettiği cesur kostümleriyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, son olarak yeni imajıyla gündem oldu. Ünlü ismin tarzına sevenlerinden övgü yağdı.

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Konserlerinde giydiği kostümlere göre saç rengini de değiştiren Gülşen, son olarak çıktığı sahnesinde pembe bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu sefer sarı saçlarının aralarına pembeler attığı görüldü.