GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Fırat’ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren’den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren’i Ekin’den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret’in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren’in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.