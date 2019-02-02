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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, ihale aşamasındaki Yenikapı-Beylikdüzü metro hattını Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olarak değiştireceklerini kaydetti. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de Ataşehir’de yoğun trafiğe neden olan Erenköy Gümrüğü’nün yerine millet bahçesi yapılacağı sözünü Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan aldığını söyledi
GÜMRÜK ALANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerin trafik nedeniyle yıllardır sorun yaşadığı gümrüğün kaldırılarak millet bahçesi yapılacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan gümrüğün kaldırılarak millet bahçesi yapılacağı sözünü alan Erdem, yapılacak dev hizmetin Ataşehirliler için hayırlı olmasını diledi. Millet bahçesi yapılacak gümrüğün son durumu ise havadan görüntülendi.
'BAKANIMIZ BİZE MÜJDEYİ VERDİ'
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan TIR'lar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar. Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın bakanımız, Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak. 260 bin metrekarelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve 'Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı millet bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz' dedi" şeklinde konuştu.
'GEBZE'DEN ARTIK METRO İLE GELECEK'
Öte yandan, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallerinde faaliyete geçen seçim bürolarının açılışını yaptı. Uysal, vatandaşların sorunlarını dinleyen ve Büyükçekmece’de tespit ettikleri sorunları ilçe halkına anlatarak bunlarla alakalı neler yapılması gerektiğini aktardı. Özellikle altyapı ile alakalı önemli açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, metro hattı ile alakalı ilçe halkını çok yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Anadolu Yakasında Kartal-Pendik hattında metro tamamlandı. İlk etabı Pendik'e kadar açıldı. Şu anda Tuzla kısmının da benim dönemimde ihalesi yapıldı, inşaatı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp, direkt bizim Kocaeli'nden gelen raylı sistemle metroyla oradan bağlayıp Kocaeli'nden itibaren metro sistemi o hattı toplayarak gelecek. Gebze'den minibüsle gelenler artık metro ile gelecek" dedi.
'BÜYÜKÇEKMECE HATTI OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yenikapı-Beylikdüzü metrosunun ihale aşamasında olduğunu hatırlan Uysal, "Ağustos ayında yaşanan kur saldırısı olmasaydı, şu ana kadar ihale yapılacaktı. Birinci etap 32 kilometre, ondan sonra devamı olacak. Ancak madem ki Büyükçekmece'ye aday olarak gösterildim ben şu anda Yenikapı-Beylikdüzü (Tüyap) 1'inci etap metro hattını uzatıp Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olarak değiştireceğiz" diye konuştu.
'HALİÇ KÖPRÜSÜ MODELİ İLE DEVAM EDEBİLİR'
Büyükçekmece’ye gelecek metro ile alakalı alt yapı bilgisi de veren Mevlüt Uysal,”TÜYAP’ın olduğu bölge kaygan zemin. Eskiye göre teknoloji biraz daha gelişti ve o kaygan zemini nasıl aşacağımız üzerine çalışıyoruz. Orayı aynen Haliç Köprüsü’nde metronun deniz üzerinden geçmesi gibi bir sistemle orada da yüzeyden açıktan Büyükçekme’den o şekilde devam edebilir. Metro’nun son durağının TÜYAP’ın olduğu yerdeki kulenin arka tarafında değil, aşağıya göl kenarında indirip 1-1,5 kilometre uzamayla Mimarsinan’a kadar birinci ihaleyi yapmış olacağız. Silivri’ye kadar da devam edecek. Eğer Tekirdağ Belediyesi de metro çalışması yaparsa Tekirdağ’a kadar gidecek hat inşallah hazır olur" şeklinde konuştu.
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