        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2987 %0,01
        EURO 51,2778 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.406,80 %-3,26
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,60 %-6,89
        BITCOIN 70.581,00 %0,77
        GBP/TRY 59,1536 %-0,55
        EUR/USD 1,1572 %-0,15
        BRENT 112,19 %3,26
        ÇEYREK ALTIN 10.475,11 %-3,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların satışından 13,5 milyar lira gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların satışından 13,5 milyar lira gelir

        Ticaret Bakanlığının gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-İhale Sistemi ile 2021-2025 döneminde 13,5 milyar lira gelir sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı, 2014'ten bu yana "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden elektronik usulle gerçekleştiriliyor.

        Elektronik ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tamamen elektronik ortamda yapabilecekleri işlemlerle sisteme üye olabiliyor.

        Coğrafi kısıtlardan bağımsız yürütülen süreç doğrultusunda ihaleye katılan istekli sayısı artıyor ve teklif miktarı yükseliyor. Bu durum, araçların ve eşyanın ekonomik değerini yitirmeden piyasa değerinde tasfiye edilmesini sağlıyor.

        Yaklaşık 1,4 milyon kullanıcısı bulunan e-İhale Sistemi'ne, "Dijital Türkiye ve bürokrasinin azaltılması" faaliyetleri kapsamında, 2019'da gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları sonucu e-Devlet'ten de erişim sağlanabiliyor.

        İhaleler, sistem üzerinden yarışma usulüne göre açık artırma yöntemiyle yapılıyor. Kullanıcılar, ihale tekliflerini sistem üzerinden veriyor, ihale süresi içinde mevcut teklifleri anlık görüyor. Teklifler, mevcut en yüksek teklifin ihale için belirlenen artırım miktarı ya da kullanıcıların belirlediği üst limite kadar sistem tarafından otomatik artırılması yöntemleriyle sunuluyor. ​​​​​​​

        2 AYDA İHALELERDEN 2 BİN 681'İ SATIŞLA SONUÇLANDI

        Bu kapsamda e-İhale Sistemi ile 2021 yılında 506 milyon lira, 2022'de 1 milyar lira, 2023'te 2 milyar lira, 2024'te 4 milyar lira gelir elde edildi. Sistemle 2025'te ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla ​​​​​​​6 milyar liralık gelir sağlandı.

        Böylece 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda ekonomiye toplam 13,5 milyar lira kazandırıldı.

        Sistemle, 2025'te 14 bin 775 ihale gerçekleştirilirken, 4 bin 356'sı araç ve 8 bin 900'ü eşya olmak üzere toplam 13 bin 256'sı satışla sonuçlandı. Bu yılın 2 ayında yapılan ihalelerden ise 777'si araç ve 1904'ü eşya olmak üzere toplam 2 bin 681'i satışla tamamlandı.

        2027'DE YENİ SİSTEME GEÇİŞ PLANI

        Mevcut hizmet kalitesini artırmak için e-İhale Sistemi'ne yönelik güncellenme çalışmaları da yapılıyor. Bu kapsamda, sistemin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak performansı yüksek, üyeler için daha kullanışlı yapıya kavuşturulması için 2021 yılından itibaren gerekli bütçe kaynakları sağlandı.

        Bu doğrultuda, 2027'de tamamen yenilenmiş, performans ve güvenliği yüksek yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor.

