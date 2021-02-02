Geçtiğimiz hafta GameStop hisselerinde küçük yatırımcıyla hedgefonlar arasında yaşanan bilek güreşinin merkezinde yer alan Reddit alt forumu WallStreetBets'te büyük bankaları zarar ettirmek için gümüş alınması gerektiğini belirten bir yazı yayınlanmıştı.

Söz konusu yazıda gümüşün ons fiyatının başta JPMorgan olmak üzere büyük bankalar tarafından uzun yıllardır sunşi bir biçimde baskılandığı iddia ediliyordu. Bu yazının söz konusu forumda on binlerce cevap alması ve basında yer bulması üzerine ABD'de birçok küçük yatırımcı yeni bir GameStop artışını kaçırmamak için haftasonu gümüşe hücum etti. Gümüş alım-satımı yapılan online siteler talebi karşılayamadıkları için işlemleri durdurma kararı aldı.

8 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Çin'de de gümüşe talebin artmasıyla dün gümüşün ons fiyatı 8 yıl sonra ilk kez 30 doların üzerine tırmandı. Fiyatlardaki yükseliş yüzde 7.6'yı buldu. Ancak gümüş 30 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunamadı. Bugün yüzde 3.1'lik düşüşle 27.7 dolara geriledi. Bu düşüşte gelen kâr satışları etkili oldu.

Bu arada WallStreetBets üyeleri ve modları gümüşle ilgili herhangi bir organizasyonları olmadığını vurgulayan başlıklar açmaya başladı. Birçok WallStreetBets üyesi hedge fonlarının açtığı Reddit hesaplarının söz konusu yanlış anlaşılmaya yol açtığını iddia etti. Kullanıcılar fonların küçük yatırımcının ilgisini GameStop'tan uzaklaştırmak için böyle bir yola başvurduğunu öne sürdü. Buna karşılık gümüşün fiyatının gerçekten baskılandığını savunan kullanıcılar da oldu.

GAMESTOP YÜZDE 31.5 DÜŞTÜ

Tüm bu belirsizliğe rağmen son 4 günde yaşananlar forumların ve sosyal medyanın piyasalar üzerinde artan etkisini bir kez daha ortaya koydu. WallStreetBets sayfasının üye sayısı son 10 günde 2.4 milyondan 8.1 milyona yükseldi.

Bu arada dün GameStop hisselerinde de sert bir düşüş yaşandı. Başta Robinhood olmak üzere çeşitli hisse alım-satım platformlarında GameStop hissesinin alımlarını çeşitli kısıtlar devam ederken, hisseler yüzde 31.5 değer kaybetti.