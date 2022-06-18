Güncel akaryakıt zamları ve indirimlleri ile benzin ve motorin fiyatlarındaki son değişimler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 15 Haziran günü benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından otomobil sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. 16 ve 17 Haziran günlerinde iki kez motorine zam geldi. İşte, 18 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatı son durum