Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güncel akaryakıt fiyatları 22 Kasım 2023! Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Güncel akaryakıt fiyatları: 22 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Petrole olan talebin azalması sonucu brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti. Yaşanan bu gelişme, "Benzin ve motorine indirim var mı, zam gelecek mi?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta brent petrolde yaşanan dalgalanma motorine önce indirim sonra zam olarak yansımıştı. Peki, "22 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 22 Kasım bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.

        Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.

        3

        MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER

        Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,54 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,54 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,35 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,35 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu