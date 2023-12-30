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30 Aralık Cumartesi 2023 akaryakıt fiyatları... Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yılın bitmesiyle yeniden gündemde. Benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişmişti. Şu anda yeni bir zam haberi olmasa da 2024'e girilmesiyle yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...