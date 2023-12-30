Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,5280 %0,26
        EURO 32,5440 %-0,24
        ALTIN 1.961,76 %0,33
        FAİZ 39,68 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 22,64 %-0,45
        BITCOIN 41.717,00 %-0,52
        GBP/TRY 37,5704 %0,06
        EUR/USD 1,1041 %-0,22
        BRENT 77,04 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.207,48 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Güncel akaryakıt fiyatları: 30 Aralık Cumartesi 2023 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarında son durum! İşte 30 Aralık Cumartesi benzin fiyatları

        Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 61 kuruşluk zam yapılırken; başka bir zam haberi de 1 lira 48 kuruş ile benzine gelmişti. Zamlarla beraber güncellenen akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi 2023 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Aralık Cumartesi 2023 akaryakıt fiyatları... Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yılın bitmesiyle yeniden gündemde. Benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişmişti. Şu anda yeni bir zam haberi olmasa da 2024'e girilmesiyle yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        MOTORİNE 1 LİRA 61 KURUŞ ZAM YAPILDI

        Motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Aynı şekilde 20 Aralık'ta benzine de 1 lira 48 kuruşluk bir zam geldiği duyrulmuştu.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

        Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

        Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

        6

        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Bursa benzin litre fiyatı: 35,26

        Bursa motorin litre fiyatı: 37,84

        Bursa LPG litre fiyatı: 18,29

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

        İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

        İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu