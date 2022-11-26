Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları haftanın son işlem günü olan cuma günü değer kaybı yaşamıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Kasım 2022 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile altın alış - satış rakamları...

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