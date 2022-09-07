"Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorusu altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde yukarı yönlü ivme seyreden altın fiyatları güne düşüş hareketi ile başladı. Peki, 7 Eylül Çarşamba altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 bugün güncel çeyrek, tam, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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