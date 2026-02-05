Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 5 ŞUBAT 2026: Altın yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın yükselişe geçti! İşte 5 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Tarihi zirveleri gördükten sonra sert düşüş yaşayan altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ucuz alım arayışı ve ABD dolarının zayıflaması gibi faktörler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, haftanın üçüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada 7 bin liranın, Kapalıçarşı'da ve Kuyumcukent'te 7 bin 500 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2026 altın fiyatları...

        Giriş: 05.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:07
        1

        Altın fiyatları, yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. Altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle yükselişe geçti. Doların zayıflaması da dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getirdi. Bu gelişmelerle birlikte altın, ons başına 5 bin doların üzerine çıktı. Gram altın da yeniden 7 bin lirayı geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2026 altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.067,7760

        Satış: 7.068,8250

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.061,51

        Satış: 5.062,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.312,0400

        Satış: 11.560,7900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.233,7700

        Satış: 46.088,7400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.610,00

        Satış: 49.479,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.555,44

        Satış: 23.123,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.252,29

        Satış: 46.106,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.469,38

        Satış: 50.828,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.127,92

        Satış: 5.400,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.803,37

        Satış: 7.142,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 121.151,00

        Satış: 122.943,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
