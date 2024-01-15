Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam veya indirim bekleniyor mu?
Güncel benzin fiyatları gündemdeki yerini aldı. En son benzine getirilen ÖTV zammından sonra başka bir zammın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Brent petrolün 80 doların altına inmesi ile benzinde yaşanan dalgalanmaların benzin fiyatlarına nasıl yansıyacağı araştırılıyor. Peki, benzine (akaryakıta) zam veya indirim var mı? İşte, 15 Ocak Pazartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Güncel benzin fiyatları 15 Ocak Pazartesi... Akaryakıt (benzin) fiyatlarındaki indirim veya zam haberleri araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilirken, akaryakıta ÖTV zammı da eklendiği duyurulmuştu. Benzine eklenen ÖTV zammlı ile güncel akaryakıt fiyatları da değişti. İşte, güncel benzin fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI!
Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında arttı. Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı.
ÖTV artışının ardından 3 Ocak gününden geçerli olacak şekilde, benzin grubunda KDV dahil 2,31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı uygulandı. Otogaz grubunda ise fiyat artışı 1 TL oldu.
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarına şu an için herhangi bir indirim ya da zam bulunmuyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,83
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 38,99
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,49
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,75
İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 38,91
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,73
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 37,47
Ankara motorin litre fiyatı: 39,67
Ankara LPG litre fiyatı: 19,89
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 37,60
İzmir’de motorin litre fiyatı: 39,86
İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,91