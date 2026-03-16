Güncel benzin fiyatları ne kadar? 16 Mart 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG litre fiyatı
Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla birlikte yakından takip edilen ve sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yeni haftaya da yükselişle başladı. Peki, Türkiye'de benzin fiyatları ne durumda? İşte 16 Mart 2026 güncel benzin fiyatları
Giriş: 16.03.2026 - 14:45
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretindeki önemli geçiş rotalarından olan Hürmüz Boğazı'ndan enerji transferinin neredeyse durma noktasına gelmesi, enerji maliyetlerinin artmasındaki temel unsur olarak öne çıkarken, bu durum enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin güç kazanmasını sağlıyor. Peki, bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte 16 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları
16 MART 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
16 MART 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL