Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI: İndirim geldi! 16 Nisan 2026 indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanma sürücüler için takibi zor bir tablo ortaya koyarken, motorin cephesinde bu kez indirim haberi geldi. Çarşamba günü yapılan 3,33 TL'lik zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında yeniden düşüşe gidildi. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklığın pompa fiyatlarına hızlı yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İşte "6 Nisan 2026 Cuma indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        16 Nisan 2026 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petrol piyasasında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, motorin kullanıcılarını sevindiren yeni bir indirim kararı alındı. Hafta içinde önce 4,35 TL’lik indirim, ardından 3,33 TL’lik zam yapılmasının ardından fiyatlar bu kez aşağı yönlü güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte büyükşehirlerde pompa fiyatları yeniden değişirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve enerji piyasalarını etkileyen çatışmanın sona ermesi için yeniden görüşmelerin başlayabileceğine dair sinyallerle yatay bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı 95 doların altında dengelendi. Döviz kurları, petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler ise bu kez yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

        3

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        Motorin litre fiyatına 16 Nisan 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,01 TL'lik indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        5

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        6

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        7

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ UYGULANIYOR

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
