        Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu | Sağlık Haberleri

        Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu

        Kayseri'de 10 yıl boyunca günde 2 paket sigara tüketen 45 yaşındaki Murat İnce, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan aldığı danışmanlık ve ilaç tedavisiyle bağımlılığından kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:43
        Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu
        Sosyal çevresi yüzünden tanıştığı sigarayı yıllarca kullanan 3 çocuk babası İnce, buna bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uyuma ve yürüme güçlüğü çekti.

        Daha önce sigarayı bırakmak için çeşitli yöntemler deneyen ancak bir türlü başarılı olamayan İnce, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek istedi.

        İnşaat sektöründe çalışan İnce, Alo 171 hattındaki görevlilerden aldığı danışmanlık hizmeti sayesinde Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki Sigara Bırakma Kliniğine ulaştı.

        Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker gözetiminde danışmanlık ve ilaç tedavisi almaya başlayan İnce, 10 yıldır kullandığı sigarayı 3 ayda bırakmayı başardı.

        Kararlılığıyla eşine örnek olarak onun da sigarayı bırakmasına vesile olan İnce, rahat nefes almanın mutluluğunu yaşıyor.

        "10 YILLIK TİRYAKİLİĞİMDEN BİR TELEFONLA KURTULDUM"

        Murat İnce, sigara içtiği zamanlarda merdiven çıkarken ve yürürken zorlandığını söyledi.

        Sigarayı bırakma kararı verdikten sonra Alo 171'i aradığını belirten İnce, "10 yıllık tiryakiliğimden bir telefonla kurtuldum" dedi.

        İnce, sigaranın zararının zamanla hissedildiğine dikkati çekerek, onu bıraktıktan sonra vücudunda bazı olumlu değişiklikleri görebildiğini ifade etti.

        Hayatından sigarayı tamamen çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İnce, "Günlük 2 paket içiyordum, beni bayağı zorluyordu. Sigara sağlığa zararlı. Sağlığımı düşündüğüm için bırakma kararı aldım. Çevremde sigara içenler var. İçenlere de tavsiyede bulunuyorum. Aldığım tedavi sonrası çok rahat şekilde bıraktım. Şu an sigara içenlerin ortamına girdiğimde rahatsızlık hissediyorum. Artık yürüyebiliyorum, merdiven çıkabiliyorum, çok rahat nefes alabiliyorum" diye konuştu.

        İnce, sigara kullanan eşinin de kendisinin bırakma kararından etkilendiğini anlattı.

        Eşiyle aynı polikliniğe geldiğinden bahseden İnce, "Ben buraya gelip tedavi ve desteği aldıktan sonra eşim 'Ben de bırakmak istiyorum.' dedi. Aynı danışmanlık hizmeti ve tedaviyi o da aldı. Aynı ilaçları kullanarak eşim de sigarayı bıraktı. İkimizin de kararlılıkla bırakma isteği olduğu için başardık. Evimizin hem havası hem de kokusu değişti. Sigara kullanmayan bir insan geldiğinde rahatsızlık duymuyor" ifadelerini kullandı.

        UYGUN GÖRÜLEN KİŞİLERE İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

        Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker de polikliniğe başvuran kişilerin nikotin bağımlılık düzeyi ve psikolojik durumlarının değerlendirildiğini anlatarak, uygun görülen kişilere ilaç tedavisi uygulandığını belirtti.

        Sigarayı bırakmak isteyenlerin başvuru için "Alo 171"i arayabileceğini ifade eden Türker, sigaranın ölümcül riskler barındırdığını dile getirdi.

        Türker, İnce'nin Alo 171'i arayarak 3 ay önce polikliniğe başvurduğunu anımsatarak, sağlıklı şekilde eşiyle sigarayı bırakmasının kendilerini de mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

