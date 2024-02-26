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        Haberler Yaşam Gündelik hayatta sinirleri zorlayan anları paylaşan insanların fotoğrafları

        Gündelik hayatta sinirleri zorlayan anları paylaşan insanların fotoğrafları

        Güzel başlayan bir gün, yaşanılan herhangi bir olay yüzünden sinir bozucu olmaya başlayabilir. Böyle durumlarla sabrı sınanan insanlar ise bunu internette paylaşmak isteyebilir. İşte, sizin için sinirlendiren talihsizliklerin fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:23
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        Gün içerisinde yaşanan bazı aksilikler, insanların sabır sınırlarını zorlayabilir. Böyle anlarda insanlar sinirlerini sosyal medyada paylaşarak rahatlamak isteyebilirler. İşte, sinir bozucu bir durum yaşayan insanların fotoğrafları ve duruma dair yorumları...

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        ''Evden aceleyle çıktığım için anahtarım kapıya sıkıştı, şimdi de çıkartamıyorum.''

        3

        ''Bütün anneler kapıyı bu şekilde mi kapatıyor?''

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        ''Vale olarak çalışıyorum ancak bu manzarayı görünce sahibine arabayı kendisinin park etmesi gerektiğini söyledim.''

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        ''Bir uçak yolculuğu olabilecek en berbat şekilde geçiyor, sağ olsun.''

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        ''Annemle babam kitaplarını bu şekilde dizdiler ve bu düzenliksiz çok sinirimi bozuyor.''

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        ''Arkadaşımın köpeği 6 saattir dinlendirdiğim tereyağlı tavuğuma bulaştı. Bu akşam aç kaldım.''

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        ''Bu banyo aynaları neden tıraş olmayı bu kadar zorlaştırıyor? Kendimi Tetris oynuyor gibi hissediyorum.''

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        ''İşyerinde birkaç önemli toplantıdan hemen önce fermuarım bozuldu.''

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        ''Tuvaletim geldiği için bir benzin istasyonuna girmiştim ancak kapısı bu şekilde olduğu için yapmaktan vazgeçtim, teşekkür ederim.''

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        ''Sanırım arkamdaki kamyon beni kör etmek istiyor.''

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        ''Geçen gün bacağımın bir kısmı bronzlaşmıştı, kalan kısmı da eşitlemek istedim fakat pek iyi gitmedi gibi duruyor.''

        13

        ''Yedeklediğim fotoğrafların çoğu senindi, bunu ısırmak senin kaybın oldu.''

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        ''Görme engelliyim bu yüzden kablosuz şarj cihazıyla kupa ısıtıcısı arasındaki farkı anlayamadım. Yanlış olanı almışım, moralim bozuldu.''

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        ''Kocama aldığım pahalı sürpriz hediyem verandamıza bu şekilde bırakılmış.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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