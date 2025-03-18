Gündelikçi ve kapıcı çalıştırana asgari ücret desteği

Devlet işçi çalıştıranlar için iki temel destek sağlıyor. Bunlardan birincisi primini düzenli ödeyen işverenlere uygulanan prim indirimi, ikincisi ise asgari ücret desteği. İşveren primi indiriminde bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce 5 puan olarak uygulanan prim indirimi imalat sektörü dışındaki tüm sektörlerde 4 puana düşürüldü, imalat sektöründe ise 5 puan olarak devam ediyor.

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İlk defa 2016 yılında uygulanmaya başlanan asgari ücret desteği ise her yıl çıkartılan kanunlarla yeniden belirleniyor. Geçen yıl işçi başına 700 TL olan asgari ücret desteği bu yıl ocak – aralık döneminde 1000 TL olarak uygulanacak.

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Asgari ücret desteği verilecek işçi sayısı geçen yıl aynı iş yerinde çalıştırılan prime esas kazancı günlük bin lira ve altındaki işçi sayısını aşamayacak. İlk defa işçi çalıştıran iş yerlerine ise tüm işçileri için destek sağlanacak.

Destekten yararlanılan aydaki işçi sayısının, geçen yıl aylık bazda en az işçi sayısının altına düşmesi halinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Örneğin geçen yıl şubat ayında 5 işçi, diğer tüm aylarda 6 işçi çalıştırılan iş yerinde bu yıl aylık bazda işçi sayısı 5’in altına düşmedikçe asgari ücret desteği uygulanacak.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR VE KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı gündelikçi, hasta bakıcısı, çocuk bakıcısı, bahçıvan çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabiliyor. Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışlarsa bu yıl destekten yararlanacakları ayda işçi sayısının geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl boyunca her ay hem gündelikçi hem de çocuk bakıcısı çalıştırmış bir işverenin bu yıl destekten yararlanabilmesi için işçi sayısının 2’nin altına düşmemesi gerekir.