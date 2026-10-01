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        Haberler Gündem Çevre Bingöl'de 3 bozayının öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı

        Bingöl'de 3 bozayının öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı

        Bingöl Valiliği, Kiğı ilçesinde 3 bozayının ateşli silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        3 bozayının öldürülmesine ilişkin açıklama

        Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki katı atık depolama tesisinde, yiyecek bulmak amacıyla geldikleri değerlendirilen 3 bozayı, ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ayıların baş ve sırt bölgelerinde kurşun izleri bulunduğu belirtildi.

        Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik birimlerinin harekete geçirildiği belirtilerek, "Kiğı ilçemizde bulunan çöp depolama alanında, yiyecek bulmak amacıyla geldikleri değerlendirilen üç bozayının ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştır. Bingöl'ümüzün sahip olduğu zengin yaban hayatının ve doğal ekosistemin korunması, Valiliğimizin öncelikli hassasiyetleri arasındadır" denildi.

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        Doğal yaşamın bir parçası olan yaban hayvanlarının korunması ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu olayın kamuoyuna yansımasının ardından güvenlik birimlerimiz derhal harekete geçirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, olayda kullanılan silah ve diğer delillerin tespit edilmesi ve sorumluların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatılmıştır.

        Olay yeri ve çevresindeki mevcut kamera görüntüleri ile diğer deliller titizlikle incelenmekte; sorumluların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bingöl’ün doğal zenginliklerinin ve yaban hayatının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Doğal dengenin korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

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        #Bingöl Haberleri
        #bozayı
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