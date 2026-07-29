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        Haberler Gündem Güncel 4 ilde denize girme yasağı

        4 ilde denize girme yasağı

        Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde, Sakarya'nın Kaynarca ve Kocaeli Kandıra ilçelerinde ise bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Öte yandan Sinop'un Ayancık ilçesinde de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        4 ilde denize girme yasağı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler yasaklandı.

        Sahilde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

        KOCAELİ

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

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        DÜZCE

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor.

        Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

        SİNOP

        İHA'nın haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

        Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, ilçede rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerinden (Karayel ve Gün Batısı) zaman zaman saatte 28 ila 30 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, dalga yüksekliğinin ise 0,8 ila 0,9 metreye kadar çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.

        Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla İskele Sahil Plajı, Denizciler Mahallesi Plajı, Çamurca Plajı, Çamurca Kızılay Mevkii Plajı ile ilçe sahillerinde 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmesinin uygun görülmediği ifade edildi.

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