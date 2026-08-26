4.1 büyüklüğündeki depremde hasar meydana geldi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu. Bir evin duvarı da kısmen yıkıldı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:55 Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı.
DHA'nın haberine göre AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
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