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        Haberler Gündem Güncel 4.1 büyüklüğündeki depremde hasar meydana geldi

        4.1 büyüklüğündeki depremde hasar meydana geldi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu. Bir evin duvarı da kısmen yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        4.1'lik depremde hasar meydana geldi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı.

        DHA'nın haberine göre AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

        Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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        #kayseri
        #son dakika
        #Deprem
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