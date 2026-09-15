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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu

        6 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tabancayla vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        6 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu

        İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları, 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk sağlık ekiplerince, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #adana
        #Yüreğir
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