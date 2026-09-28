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        ABB'den yürüyen merdivenleri gereksiz durdurmalara karşı yeni önlem

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasına karşı sirenli uyarı sistemini devreye aldı. Sirenli uyarı sistemi, ilk etapta acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımı konusunda en fazla sorun yaşanan noktalardaki yürüyen merdivenlere entegre edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        ABB'den gereksiz durdurmaya yeni uygulama

        Ankara'da yürüyen merdivenlerde yaşanan gereksiz durdurmalara karşı yeni bir önlem alındı. Son dönemde yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarına yapılan gereksiz müdahalelerin önüne geçmek amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sirenli uyarı sistemini devreye aldı.

        Yürüyen merdivenlerde bulunan acil durdurma butonuna basılmasıyla devreye giren sistem, sesli olarak kullanıcıları uyarıyor. Uygulamayla butonların yalnızca gerçek acil durumlarda kullanılması ve yürüyen merdivenlerin gereksiz yere servis dışı kalmasının önlenmesi hedefleniyor.

        Sirenli uyarı sistemi, ilk etapta acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımı konusunda en fazla sorun yaşanan noktalardaki yürüyen merdivenlere entegre edildi. Sincan Gimsa Alt Geçidi, Armada AVM, Kentpark AVM, Hacı Bayram ve Kızılay Metrosu’ndaki bazı alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerde sistem devreye alındı. En fazla gereksiz durdurmanın yaşandığı bu noktaların ardından sistemin diğer yürüyen merdivenlere de yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

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        Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kent Bakım-Onarım Müdürlüğü Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Mehmet Eray Özçelik, acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasının vatandaş mağduriyetine ve ulaşımın aksamasına neden olduğunu söyledi.

        Yürüyen merdivenlerde biri alt, diğeri üst bölümde olmak üzere iki acil durdurma butonu olduğunu söyleyen Özçelik, "Bunların amacı gerçekten acil bir durum olması durumunda stop düğmesine basılmasıyla ünitenin hareketsiz kalmasını, durmasını sağlamak. Ancak bazı vatandaşlar stop düğmesine basarak, kötü niyetli kişiler diyebiliriz, üniteyi durdurmaktalar. Biz de bir farkındalık olsun diye bunu göstermek için ünitelerimize bu siren sistemini bağladık. Sesli siren sistemi stop düğmesine basılmasıyla aktif olan bir sistem. Sesli siren sistemiyle vatandaşlarımız en azından bir durdurulma olduğunda bunu gözlemleyebilecekler, kendileri de duyabilecekler" dedi.

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        ABB Kent Bakım-Onarım Müdürlüğü bünyesinde 462 yürüyen merdiven bulunduğunu belirten Özçelik, "Bunlardan dış hat olarak nitelendirdiğimiz 5 adet ünitemize bu sesli siren sistemini entegre ettik ve devamını da sağlayacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hacı Bayram, Kentpark AVM önü, Armada Üst Geçidi, Sincan Gimsa Alt Geçidi ve Kızılay 2 Metrosu olarak adlandırdığımız Kızılay istasyonumuz. Bu noktalarımızda beş ünitemize sesli siren sistemimizi entegre ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kararlılıkla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

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        #ankara haberleri
        #yürüyen merdiven
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