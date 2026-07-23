Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ABB kadın emeğini sanatla buluşturdu: Sanatın Binbir Hâli

        ABB kadın emeğini sanatla buluşturdu: Sanatın Binbir Hâli

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin eserleri "Sanatın Binbir Hâli" adı altında Başkentlilerle buluştu. Birbirinden farklı el sanatlarına ait eserlerin yer aldığı sergide, 20 kadının ortak emeğiyle hazırlanan "20 Kadın, Bir Bayrak" projesi de beğeniye sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABB kadın emeğini sanatla buluşturdu

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak rehberliğinde hazırladığı eserlerden oluşan "Sanatın Binbir Hâli", Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Başkentlilerle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergide; kağıt rölyef, çini, sculpture painting, one stroke, cam mozaik, taş mozaik, dekoratif boyama, epoksi çalışmaları, rattan sepet örücülüğü, soyut tablo yapımı ve İran işi halı tasarımı gibi birçok farklı alanda hazırlanan eserler yer aldı.

        REKLAM

        "20 Kadın, Bir Bayrak" projesi de büyük ilgi gördü. Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin yaklaşık bir ay süren çalışmalarıyla hazırladığı üç boyutlu Türk bayrağı mozaiğinin ay-yıldız bölümündeki son mozaik taşı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya tarafından yerine yerleştirildi.

        ABB Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, kadın lokallerinin yalnızca sosyal vakit geçirilen alanlar olmadığını belirterek, "Çubuk’ta yaşayan 20 kadının son bir ayda emek vererek hazırladığı Türk bayrağını Ankara halkıyla buluşturuyoruz. Biz burada sadece kadınların hoş vakit geçirdiği bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Kadın emeğinin üretime ve ekonomik gelire dönüştüğü bir sistemi hayata geçiriyoruz. Kadınların meslek edinmesini, üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde kadınların ürettikleri eserleri kadın emeği pazarlarında satışa sunabilecekleri bir model üzerinde çalışıyoruz" dedi.

        Usta Öğretici Dilek Yücel Sarıkavak ise "20 Kadın, Bir Bayrak" projesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, "20 kadın bir araya gelerek yaklaşık 50 kilogram ağırlığında, 90 santimetreye 1 metre 50 santimetre ölçülerinde bir Türk bayrağı hazırladık. Yapımı yaklaşık bir ay sürdü. Bu eser, 20 güçlü kadının ortak emeğiyle ortaya çıktı. Bunun yanında 19 farklı branşta eğitim veriyoruz. Sculpture'dan one stroke'a, soyut tablolardan İran işi çalışmalara, kağıt rölyeften çiniye kadar birçok alanda üretim yapıyoruz. Böyle bir imkân sunduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Kursiyer Fatma Usta da kadın lokalinde aile ortamı içerisinde üretim yaptıklarını belirterek, "Çubuk Kadınlar Lokali’nde Dilek hocamızın rehberliğinde çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Bayrak Projesi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz burada bir aile gibiyiz. Mutlu bir ortamda çalışınca çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Ürettiğimiz eserlerin satışını da gerçekleştiriyoruz. Böylece hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

        Yaklaşık 9 yıldır Çubuk Kadınlar Lokali'nde kurslara katıldığını belirten kursiyer Yurdanur Güneş ise şunları kaydetti: "Hocamızın ilgisi ve desteği sayesinde üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ben emekliyim ve evde yalnız kaldığım dönemde doktor tavsiyesiyle bu kurslara başladım. Burada hem sosyalleştim hem de kendimi yeniden keşfettim. Çok mutluyum. Tüm kadınlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Buradaki samimiyetimizin ve mutluluğumuzun en önemli nedeni birlikte üretmemiz ve sosyalleşmemiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Paraşütleri rüzgarda savrulup zeytin ağacına takılan 2 kişi kurtarıldı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütü yapmak için havalanan 2 kişi, rüzgarın etkisiyle havada savrulup, zeytin ağaçlarına takıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, paraşütçüleri vatandaşlar kurtardı. (DHA)

        #ankara haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"