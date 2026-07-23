ABB kadın emeğini sanatla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak rehberliğinde hazırladığı eserlerden oluşan "Sanatın Binbir Hâli", Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Başkentlilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergide; kağıt rölyef, çini, sculpture painting, one stroke, cam mozaik, taş mozaik, dekoratif boyama, epoksi çalışmaları, rattan sepet örücülüğü, soyut tablo yapımı ve İran işi halı tasarımı gibi birçok farklı alanda hazırlanan eserler yer aldı.

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"20 Kadın, Bir Bayrak" projesi de büyük ilgi gördü. Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin yaklaşık bir ay süren çalışmalarıyla hazırladığı üç boyutlu Türk bayrağı mozaiğinin ay-yıldız bölümündeki son mozaik taşı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya tarafından yerine yerleştirildi.

ABB Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, kadın lokallerinin yalnızca sosyal vakit geçirilen alanlar olmadığını belirterek, "Çubuk’ta yaşayan 20 kadının son bir ayda emek vererek hazırladığı Türk bayrağını Ankara halkıyla buluşturuyoruz. Biz burada sadece kadınların hoş vakit geçirdiği bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Kadın emeğinin üretime ve ekonomik gelire dönüştüğü bir sistemi hayata geçiriyoruz. Kadınların meslek edinmesini, üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde kadınların ürettikleri eserleri kadın emeği pazarlarında satışa sunabilecekleri bir model üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Usta Öğretici Dilek Yücel Sarıkavak ise "20 Kadın, Bir Bayrak" projesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, "20 kadın bir araya gelerek yaklaşık 50 kilogram ağırlığında, 90 santimetreye 1 metre 50 santimetre ölçülerinde bir Türk bayrağı hazırladık. Yapımı yaklaşık bir ay sürdü. Bu eser, 20 güçlü kadının ortak emeğiyle ortaya çıktı. Bunun yanında 19 farklı branşta eğitim veriyoruz. Sculpture'dan one stroke'a, soyut tablolardan İran işi çalışmalara, kağıt rölyeften çiniye kadar birçok alanda üretim yapıyoruz. Böyle bir imkân sunduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Fatma Usta da kadın lokalinde aile ortamı içerisinde üretim yaptıklarını belirterek, "Çubuk Kadınlar Lokali’nde Dilek hocamızın rehberliğinde çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Bayrak Projesi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz burada bir aile gibiyiz. Mutlu bir ortamda çalışınca çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Ürettiğimiz eserlerin satışını da gerçekleştiriyoruz. Böylece hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 9 yıldır Çubuk Kadınlar Lokali'nde kurslara katıldığını belirten kursiyer Yurdanur Güneş ise şunları kaydetti: "Hocamızın ilgisi ve desteği sayesinde üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ben emekliyim ve evde yalnız kaldığım dönemde doktor tavsiyesiyle bu kurslara başladım. Burada hem sosyalleştim hem de kendimi yeniden keşfettim. Çok mutluyum. Tüm kadınlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Buradaki samimiyetimizin ve mutluluğumuzun en önemli nedeni birlikte üretmemiz ve sosyalleşmemiz."