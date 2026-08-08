AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümüne özel video paylaştı
AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" temasıyla hazırlanan ve partinin kuruluşundan bugüne önemli anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 18:38 Güncelleme:
AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” temasıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Partinin paylaşımında, “Her sayfanın rengi, her bölümün hikâyesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” ifadelerine yer verildi.
25 YILLIK YOLCULUK VİDEODA ANLATILDI
Kitap temasıyla hazırlanan videoda, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne uzanan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı önemli olay ve dönüm noktalarından görüntüler kullanıldı.
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