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        Haberler Gündem Politika AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümüne özel video paylaştı

        AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümüne özel video paylaştı

        AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" temasıyla hazırlanan ve partinin kuruluşundan bugüne önemli anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        AK Parti'den çeyrek asır videosu

        AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” temasıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Partinin paylaşımında, “Her sayfanın rengi, her bölümün hikâyesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” ifadelerine yer verildi.

        25 YILLIK YOLCULUK VİDEODA ANLATILDI

        Kitap temasıyla hazırlanan videoda, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne uzanan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı önemli olay ve dönüm noktalarından görüntüler kullanıldı.

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        #AK Parti Çeyrek Asır
        #haberler
        #Son dakika haberler
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