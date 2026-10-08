AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Artık partimizin üyesi değil

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması kapsamında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık AK Parti üyesi olmadığını söyledi. A Haber'e konuşan İnan, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz" dedi.

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