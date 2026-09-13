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        Haberler Gündem Güncel Alanyaspor-Göztepe maçında görevli yaklaşık 50 kişi gıdadan zehirlendi

        Alanyaspor-Göztepe maçında görevli yaklaşık 50 kişi gıdadan zehirlendi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 06:38 Güncelleme:
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        Maçta görevli 50 kişi zehirlendi
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        Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti. AA'nın haberine göre, yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

        Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti. Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.

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        Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.

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