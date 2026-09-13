Alanyaspor-Göztepe maçında görevli yaklaşık 50 kişi gıdadan zehirlendi

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti. AA'nın haberine göre, yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti. Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.

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Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.