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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi

        Afyonkarahisar'da anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi

        Afyonkarahisar'da anız yangınında görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2'si TIR, 13 araç birbirine girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anız yangını zincirlemeye kazaya neden oldu

        Afyonkarahisar'da anız yangınında görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 13 araç birbirine girdi.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği 2'si TIR, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı. Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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        #anız yangını
        #zincirleme kaza
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