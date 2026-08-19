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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 24 gözaltı

        Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 24 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 02:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 24 gözaltı

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına ilişkin yürütülen soruşturmada iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda çeşitli delil ve tespitlere ulaşıldı.

        Soruşturma kapsamında mekanların sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüphelinin, Türkiye’ye yasal yollarla gelen ya da ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları öne sürüldü.

        Şüphelilerin, kadınların içinde bulundukları zor durumdan yararlanarak onları müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, kaçak durumda bulunan bazı kadınların kolluk operasyonlarından kaçmasına veya saklanmasına yardımcı oldukları ve barınmalarını sağladıkları iddia edildi.

        ANKA'nın aktardığı habere göre bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

        Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu’nun insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında 18 Ağustos’ta 24 şüphelinin gözaltına alındığını, iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını bildirdi.

        Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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