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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara’da 55 şüpheli tutuklandı, 30 kişiye adli kontrol verildi

        Ankara’da 55 şüpheli tutuklandı, 30 kişiye adli kontrol verildi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklanırken, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Suç örgütü soruşturmasında tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

        55 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında 90 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 89’u, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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        Şüphelilerden 4’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 85 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 55’i hakkında tutuklama kararı verdi. 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Başsavcılık, firari şüpheliler yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.

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