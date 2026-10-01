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        Arguvan'da gençler için 24 saat açık kütüphane

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde gençlerin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği kütüphane, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Gençlerin günün her saatinde faydalanabildiği kütüphanede internet hizmeti ve çay ikramı da bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Arguvan'da 24 saat açık kütüphane

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hizmete sunulan kütüphane, Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi içerisinde faaliyet gösteriyor.

        Kütüphaneyi ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, kütüphanenin daha önce gençlerin kullanımına uygun olmayan bir alanda hizmet verdiğini, daha sonra Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi içerisindeki uygun alana taşındığını belirtti.

        Başkan Eren, kütüphanenin 24 saat açık olduğunu belirterek, gençlerin istedikleri saatte gelerek ders çalışabildiğini ve araştırma yapabildiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Gençlerimizin gece ve gündüz kullanabileceği bir çalışma alanı oluşturduk. İnternet ve çay hizmetimiz de var. Özellikle evinde çalışma ortamı müsait olmayan gençlerimiz ve öğrencilerimiz bu imkandan faydalanıyor. Kütüphanemizin beğeniyle kullanılması bizleri de mutlu ediyor."

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        #malatya haberleri
        #arguvan
        #kütüphane
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