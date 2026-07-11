Arnavutköy Belediyesi'ne IPRA'dan Altın Küre ödülü

Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisine IPRA'dan Altın Küre ödülü
İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan Yeni Medya Akademisi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim" kategorisinde Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü
Yaklaşık yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, dünyanın dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası markaların en başarılı iletişim projelerini değerlendirdi.
Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan "Yeni Medya Akademisi", IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde (Golden World Awards for Excellence), 2026 yılı "Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim" kategorisinde Altın Küre Ödülü'nün sahibi oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun vizyonuyla hayata geçirilen, İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Yeni Medya Akademisi'nde 11 farklı branşta verilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar sunuculuktan radyoculuğa, video kurgudan sosyal medya uzmanlığına, fotoğrafçılıktan gazeteciliğe kadar geniş bir yelpazede eğitim alma imkanı buluyor.
Kurulduğu günden bu yana 320 mezun veren akademi, yeni medya alanında örnek gösterilen eğitim modelleri arasında yer alıyor.
Akademi bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda çağın ihtiyaç duyduğu dijital iletişim becerilerini de kazanıyor.