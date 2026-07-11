Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisine IPRA'dan Altın Küre ödülü

        Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisine IPRA'dan Altın Küre ödülü

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan Yeni Medya Akademisi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim" kategorisinde Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arnavutköy Belediyesi'ne IPRA'dan Altın Küre ödülü

        Yaklaşık yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, dünyanın dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası markaların en başarılı iletişim projelerini değerlendirdi.

        Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan "Yeni Medya Akademisi", IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde (Golden World Awards for Excellence), 2026 yılı "Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim" kategorisinde Altın Küre Ödülü'nün sahibi oldu.

        REKLAM

        Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun vizyonuyla hayata geçirilen, İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Yeni Medya Akademisi'nde 11 farklı branşta verilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar sunuculuktan radyoculuğa, video kurgudan sosyal medya uzmanlığına, fotoğrafçılıktan gazeteciliğe kadar geniş bir yelpazede eğitim alma imkanı buluyor.

        Kurulduğu günden bu yana 320 mezun veren akademi, yeni medya alanında örnek gösterilen eğitim modelleri arasında yer alıyor.

        Akademi bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda çağın ihtiyaç duyduğu dijital iletişim becerilerini de kazanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Temmuz 2026 (ABD Türkiye'ye Yaptırımları Ne Zaman Kaldıracak?)

        CAATSA yaptırımları ne zaman kalkacak? ABD yaptırımları ne zaman kaldıracak? F-35'ler neden önemli? ABD'de nasıl bir yol izlenecek? Trump ne zaman adım atacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta...
        #istanbul haberleri
        #Arnavutköy Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!