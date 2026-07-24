Ayvalık'ta ölü caretta caretta bulundu

Ayvalık'ta sahilde ölü caretta caretta bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:52 Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Menekşe Sokak yakınındaki sahilde yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizde bir deniz kaplumbağası fark etti.
Yaklaştıklarında kaplumbağanın ölü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Caretta carettanın yetkililerce gömüleceği öğrenildi.
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