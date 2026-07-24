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        Haberler Gündem Çevre Ayvalık'ta sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Ayvalık'ta sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Ayvalık'ta ölü caretta caretta bulundu
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Menekşe Sokak yakınındaki sahilde yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizde bir deniz kaplumbağası fark etti.

        Yaklaştıklarında kaplumbağanın ölü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Caretta carettanın yetkililerce gömüleceği öğrenildi.

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        #balıkesir haberleri
        #caretta caretta
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