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        Haberler Gündem Güncel Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı

        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 50. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 50. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı. Belediye Başkanı Fırat Yayla'nın Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan festivalde, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Daha sonra Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve vatandaşlardan oluşan kortej, Gündüz Onat Festival Alanı'nda yürüdü.

        Tarım teşvik yarışmasında dereceye giren üreticilere çiçek ve hediyeleri takdim edildi.

        Belediye Başkanı Yayla, törende, festivalin bölge ekonomisine, tarımsal üretime ve kültürel hayata önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Festival açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Orhan ve beraberindekiler stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

        Festivalde, şarkıcı Rumeli Gültekin ve Sena Şeker sahne aldı. Festival 1 Ağustos Cumartesi sona erecek.

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        #Kırklareli Haberleri
        #babaeski tarım ve kültür festivali
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