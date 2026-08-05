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        Haberler Gündem Çevre Balıkesir Büyükşehir, çevresel izleme ağına Bandırma'yı da ekledi

        Balıkesir Büyükşehir, çevresel izleme ağına Bandırma'yı da ekledi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi'nin yanı sıra Marmara Denizi kıyılarında da düzenli veri üretimine yönelik çevresel izleme ağına Bandırma'yı da ekledi. Yeni istasyonun faaliyete alınmasıyla birlikte Bandırma kıyılarında daha önce sınırlı ölçekte elde edilebilen çevresel verilerin sürekli, sistematik ve karşılaştırılabilir biçimde üretilmesi sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Balıkesir'in çevresel izleme ağına Bandırma'da eklendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler uygulamaları kapsamında yürütülen çevresel izleme çalışmaları doğrultusunda Sahil Gözlem İstasyonları sayısını artırıyor. Edremit Körfezi kıyılarında yer alan Akçay Altınkum Sahili ile Gömeç Dalış Köyü bölgesinde hizmet veren mevcut Sahil Gözlem İstasyonlarına ek olarak Bandırma'da da yeni bir istasyon kuruldu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bandırma'da gerçekleştirilen kurulumla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanıp, imal edilip kullanıma sunulan kıyı bölgelerindeki çevresel gözlem ağı genişletilmiş, Edremit Körfezi'nin yanı sıra Marmara Denizi kıyılarında da düzenli veri üretimine yönelik önemli bir adım atıldı.

        Yeni istasyonun faaliyete alınmasıyla birlikte Bandırma kıyılarında daha önce sınırlı ölçekte elde edilebilen çevresel verilerin sürekli, sistematik ve karşılaştırılabilir biçimde üretilmesi sağlanacak. Böylece bölgedeki hava koşulları, hava kalitesine ilişkin çevresel parametreler ve deniz suyu sıcaklığı düzenli olarak https://akillisehir.balikesir.bel.tr/ adresinden takip edilebilecek.

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        Kent genelinde çevresel verilerin düzenli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde toplanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Gözlem İstasyonları; kıyı bölgelerindeki meteorolojik koşulların, hava kalitesinin ve deniz suyu sıcaklığının düzenli olarak takip edilmesi ile kıyı alanlarındaki çevresel değişimlerin anlık izlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

        Çevresel değişimlerin uzun dönemli olarak incelenebilmesi amacıyla kullanılan bu istasyonlar sayesinde günlük ve mevsimsel değişimler takip edilirken, farklı dönemlere ait veriler karşılaştırılarak uzun vadeli çevresel analizler yapılıyor. Hava koşullarındaki değişimler düzenli olarak izlenirken, hava kalitesine ilişkin ölçümler kayıt altına alınarak çevresel planlama süreçlerine veri desteği sunuluyor.

        İstasyonlardan elde edilen meteorolojik veriler ile hava kalitesine yönelik ölçümler, kıyı bölgelerindeki çevresel durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca deniz suyu sıcaklığı ölçümleri, kıyı alanlarındaki çevresel değişimlerin izlenmesini sağlayan Sahil Gözlem İstasyonları aracılığıyla Edremit Körfezi ve Marmara Denizi kıyılarındaki sıcaklık değişimlerinin karşılaştırılması, bölgesel farklılıkların ortaya konulması ve iklim değişikliğinin kıyı alanları üzerindeki olası etkilerinin izlenmesi de sağlanıyor.

        Balıkesir'in farklı kıyı bölgelerine ilişkin güncel ve düzenli verilerin elde edilmesine olanak sağlayan istasyonlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel değişimleri teknoloji destekli yöntemlerle takip etme kapasitesini de güçlendiriyor. Bu kapsamda ilerleyen süreçte elde edilecek uzun dönemli verilerle birlikte kıyı bölgelerinin çevresel yapısının daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kıyı yönetimine yönelik çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

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